La llei de l'eficiència energètica canvia el pla d'urbanisme d'Ordino

Actualitzada 28/12/2020 a les 15:06

La Llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) ha afectat al pla urbanístic del comú d'Ordino. Des de fa 40 anys, la parròquia tenia establert que les façanes dels edificis havien d'estar formades per pedra del país en un 60 per cent i per altres materials en el 40 per cent restant. Tot i això, en la darrera modificació del pla d'urbanisme es canvien els percentatges i passen a ser tots dos del 50%. Una modificació que Enric Dolsa no ha vist amb bons ulls, i ha acusat la majoria d'aquell moment de prendre la decisió "per real decret".

El cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, ha exposat que el canvi s'ha fet per "dotar els edificis de més eficiència energètica", i ha detallat que "en el 50% restant s'han inclòs materials nous que són més aïllants". Tot i això, Dolsa ha insistit a veure un informe tècnic: "Jo no en sé de construcció, però per a mi aquest 10% no es justifica amb l'eficiència energètica". "Si s'hagués de reduir al 30%, m'ho creuria si algun tècnic m'ho digués en un informe", ha afirmat en la roda de premsa posterior a la sessió.

Per la seva part, la consellera de l'oposició Sandra Tudó ha lamentat que el nou pla "desdibuixa la línia de la parròquia" i ha criticat les noves construccions de luxe, ja que, indica que si bé s'està mantenint la quantitat de pedra, "com que no tenim un màxim d'obertures i finestres establertes, estem tenint unes construccions massa modernes per la parròquia". "No m'agrada tenir aquestes vidrieres tan grans perquè no s'identifica amb el nostre poble ni el nostre veïnatge" ha afegit.