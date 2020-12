La impossibilitat d'esquiar enutja els pares de l'esqui club d'Arcalís

L'estació havia d'obrir un remuntador aquest matí però s'ha fet enrere i demà els nens aniran a Pal

Actualitzada 28/12/2020 a les 14:04

Dolors Moreno Andorra la Vella

La impossibilitat d'esquiar aquest matí a Arcalís com inicialment se'ls havia informat ha provocat la indignació de pares de l'esquí club d'Ordino-Arcalís. La indicació inicial era que aquest matí l'estació obriria un remuntador però en arribar al domini a primera hora del matí se'ls ha informat que finalment no s'habilitaria, una decisió de l'empresa explotadora, Saetde, que ha indignat les famílies. Els pares recorden que estan pagant exactament el mateix que l'any passat quan esquiaran menys dies i exigeixen una explicació. Segons van apuntar, des del passat dia 23 els membres de l'esquí club estan fent activitats alternatives a la mateixa estació ordinenca i també i hi ha grups que han anat a la Rabassa o al parador Canaro i finalment a partir de demà esquiaran a Pal com a alternativa a la impossibilitat de fer-ho a l'estació de la parròquia.

