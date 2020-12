Europa comença a vacunar en un procés que durarà mesos

Andorra està a l’espera de rebre les primeres dosis abans de final d’any

Actualitzada 28/12/2020 a les 06:08

Redacció / Agències Andorra la Vella

La Unió Europea va començar ahir una vacunació massiva i històrica que ha de suposar l'inici de la lluita final contra la Covid-19. A les nou del matí, una interna de 96 anys, Araceli Rosario, de la residència de gent gran Los Olmos, de Guadalajara, i una tècnica de cures auxiliar d'infermeria del mateix centre, Mónica Tapias, van rebre les primeres dosis de la vacuna de Pfizer a Espanya. Després de rebre la injecció, Araceli va afirmar que no havia estat "res", tan sols "una miqueta de picor". Una vegada rebuda la primera dosi, va donar les "gràcies a Déu" per haver estat vacunada. Així mateix, Tapias va reconèixer que era "un orgull" ser la primera sanitària a rebre-la i va lamentar que tota la gent que ha mort durant la pandèmia "no hagi pogut arribar a vacunar-se".



Per la seva banda, Mauricette, una exassistenta de llar de 78 anys, es va convertir ahir en la primera persona a França a rebre la vacuna. "Estic emocionada, és un honor", va assegurar, entre llàgrimes l'anciana, resident en un centre de Sevran, als afores de París, triat per les autoritats per llançar la campanya al costat d'un altre de Borgonya, al centre del país. Tot seguit, un cardiòleg de 65 anys, que treballa al centre hospitalari però que ha estat considerat com a personal de risc, va rebre la vacuna en presentar-se com a voluntari.



Igualment, també van començar ahir les vacunacions a Itàlia, on han arribat unes 10.000 dosis del medicament durant el seu primer desembarcament, en una data "que viurà amb nosaltres per sempre", segons va fer saber a les xarxes socials el primer ministre italià, Giuseppe Conte. D’altra banda, Porto va ser l'escenari de la primera vacuna administrada a Portugal, concretament l'Hospital de Sao Joao, on una infermera va vacunar l’epidemiòleg António Sarmento davant l’atenta mirada de la ministra de Sanitat, Marta Temido.



Andorra roman a l’espera

Paral·lelament, està previst que Andorra rebi les primeres dosis de la vacuna de Pfizer, procedents dels dos països veïns, abans que acabi l'any. Consegüentment, arrencarà també una vacunació massiva que prioritzarà la immunització entre els col·lectius més vulnerables, entre els quals destaquen els padrins i el personal sanitari.