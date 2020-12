Equipaments a partir del Tarter i la Cortinada

Mobilitat alerta que cal extremar les precaucions per circular per la presència de neu o gel a la calçada

Actualitzada 28/12/2020 a les 10:43

Redacció Andorra la Vella

Les precipitacions de neu obliguen a circular amb equipaments a partir del Tarter per la General 1 i de la Cortinada per la General 3 on es manté activada la fase groga per l'estat de la carretera, segons ha informat el servei de Mobilitat. Les mateixes restriccions es mantenen per transitar cap a França per l'RN22 on està prohibit el pas de camions de més de 19 tones.



Mobilitat ha alertat que és necessari extremar la precaució per la presència de gel o neu a qualsevol punt de la xarxa viària per la baixada de les temperatures.



El servei de meteorologia adverteix que cal la màxima prudència en les sortides a la muntanya per l'acumulació de neu ja que "la feble nevada d'aquest matí no canvia les condicions d'inestabilitat de la neu i continuarem trobant plaques ventades a les clarianes del bosc", segons ha publicat a les xarxes socials, i demana consultar el butlletí d'allaus abans de fer qualsevol activitat a la natura. La previsió indica que a la tarda es poden repetir les nevades a tot el Principat però "no esperem nous gruixos significatius", ha anunciat el servei de meteorologia aquest matí.