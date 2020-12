Els nous positius pugen a 54

Salut ha detectat 14 casos arran dels tests d'antígens i els hospitalitzats baixen a 18

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 28/12/2020 a les 14:04

Redacció Andorra la Vella

Lleuger repunt de casos positius en un dia. Després de la quinzena notificada ahir, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que s'han detectat 54 casos en les últimes 24 hores, que fan que la xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia sigui de 7.875. Benazet ha explicat que s'han confirmat 14 casos arran dels tests d'antígens, entre els quals no s'ha detectat cap fals positiu.



A més, aquest augment de casos diaris diagnosticats ha fet crèixer els actius de 450 a 474, mentre que les altes totals se situen en 7.318. Les defunciones es mantenen en 83, de les quals 30 corresponen a la segona onada.



D'altra banda, el nombre d'ingressats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell ha baixat respecte ahir amb una persona menys a planta, on hi ha 15 pacients, mentre que l'UCI es manté amb 3 persones, de les quals dues requereixen ventilació mecànica.



Finalment, les aules sota vigilància activa per positius se situen en 25, de les quals 7 estan aïllades completament i 18 de manera parcial.



Protocol per venir des d'Anglaterra

El ministre de Salut també ha explicat aquest migdia que s'ha establert un nou protocol per aquells residents que provenen d'Anglaterra. Se'ls requereix una PCR negativa, i a més quan arriben a Andorra se'ls deixa en vigilància activa. Se'ls fa repetir una TMA als 5 i 10 dies, així com un tests d'antígens cada dos dies, per tal de confirmar que la soca anglesa no ha arribat al Principat. Amb tot, Martínez Benazet ha deixat clar que "no es pot posar barreres efectives als virus" i per tant amb aquest protocol el que fa és "retardar" l'arribada de la soca, que té una taxa de transmissió molt més elevada.