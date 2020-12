El mercat de Nadal d'Encamp s'estrena amb productes de proximitat

Actualitzada 28/12/2020 a les 06:30

Des d'ahir i fins al 2 de gener, la plaça de Sant Miquel d'Encamp estarà animada amb el mercat de Nadal. Llaminadures, roba d'hivern, decoració nadalenca i altres artesanies ompliran el centre de la parròquia durant la setmana vinent. A més, cada dia hi haurà dos espectacles de llum a les 18 h i a les 20 h per distreure els assistents. La importància del comerç de proximitat i l'impuls del consum local són els eixos de la campanya de promoció que el comú ha llençat per a aquestes festes, amb la col·laboració dels empresaris de la parròquia. Entre les iniciatives també hi ha sortejos i vals de compra que es podran aconseguir a la fira.