El PS demana quins assessors de Govern tenen targeta oficial

Susanna Vela demana el llistat del personal que disposa del document de visita que acredita l'executiu

Actualitzada 28/12/2020 a les 11:38

Redacció Andorra la Vella

La consellera del Partit Socialdemòcrata Susanna Vela ha presentat una pregunta al Govern perquè detalli quins assessors o personal de relació especial disposen de targeta de visita oficial. Vela planteja la petició després de rebre la informació de l'executiu sobre les persones que treballen com assessors en els darrers cinc anys.



La parlamentària demana dades específiques de les persones que "ostenten la representació del ministeri al que presten assessorament prop d'altres institucions o organismes i que per aquest motiu han de disposar d'una tarja de visita oficial". La pregunta del PS sorgeix per saber qui disposa de la documentació oficial com té Toti Garcia per la contractatació de la seva empresa de serveis d'A2 Security com assessor del ministeri d'Economia.



Vela afirma en el comunicat de premsa d'aquest matí que "lamenta l'opacitat de Govern i insisteix que, l'accés a la informació, i més en un moment com aquest, és molt important" i fa referència a les "recomanacions del GRECO, que demana control i transparència amb els contractes per evitar la corrupció".