El consum d'electricitat a les llars ha crescut un 4,6% per la Covid-19

Actualitzada 28/12/2020 a les 06:36

Eduard Piera Andorra la Vella

El consum d’energia elèctrica en els domicilis particulars ha augmentat entre el gener i el novembre un 4,6% respecte al mateix període del 2019. Darrere de les causes d’aquest petit canvi en la tendència del consum es troben les variacions del dia a dia que ha provocat la pandèmia de la Covid-19, que va entrar en escena el passat 13 de març.



D’una banda, els confinaments i, de l’altra, el teletreball són dues de les causes principals d’aquest augment. Tal com van explicar fonts de FEDA al Diari, cal tenir molt present que durant els mesos de confinament total o les etapes de caràcter menys restringit, l’ús dels electrodomèstics ha anat en augment. I, entre tots, el que més va funcionar quan no es podia sortir de casa va ser el forn. Cal recordar la febre pastissera que va envair mig Europa i que va acabar amb les reserves i existències de farina durant les primeres setmanes del tancament, ja que molta gent es va distreure amb l’elaboració de rebosteria, galetes o tot tipus de brioixos. Des de l’elèctrica van destacar que “el forn és una eina que en el dia a dia potser no s’utilitza molt, però aquelles setmanes van funcionar moltes hores i és dels electrodomèstics que més energia consumeix”.



El segon factor determinant que explica aquest increment de consum d’energia elèctrica a les llars és el teletreball. Malgrat que des de la parapública van recordar que “els ordinadors d’avui en dia són electrodomèstics de baix consum”, el fet que durant mesos, i fins i tot en alguns casos per quedar-se, s’hagi implantat el treball des de casa determina en part aquest increment de consum.



Una tercera variància que van apuntar des de FEDA, i no menys important, és el fet de les vacances. Tal com van exposar des de l’elèctrica, “hem de pensar que, ateses les especials circumstàncies que s’han viscut durant el darrer any, molta gent no va marxar del país per fer vacances o els dies d’estada fora van ser molt menors” fet que va provocar un més que possible increment dels consums associats a les llars.



Finalment, tot i que de caràcter més estacional, des de la companyia elèctrica van explicar que “els darrers dos mesos hi ha hagut consums diferents a anys anteriors, ja que l’octubre va ser més fred que el del 2019, mentre que, per contra, el novembre ha resultat ser un mes més càlid”.