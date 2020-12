Baixen a 15 els nous casos positius

Salut notifica 15 casos nous de coronavirus al país en 24 hores. La Creu Roja experimenta una davallada en les TMA de les darreres jornades, que passen a ser una desena part dels dies previs a les celebracions

Actualitzada 28/12/2020 a les 06:16

Anna Ribas Andorra la Vella

La xifra de nous contagis va caure ahir notablement amb la detecció de 15 casos en les darreres hores, un fet marcat per la davallada en el nombre de proves diagnòstiques durant els dies festius. Així ho assenyalen les dades que la Creu Roja Andorrana va proporcionar ahir al Diari, en les quals s’especifica que el 24 de desembre van fer 240 TMA mentre que el dia de Nadal se’n van realitzar 45 i, per Sant Esteve, 74. La diferència en el nombre de proves encara és més exagerada si es compara amb les persones que es van cribrar entre el dia 21 i el 23 de desembre. Durant aquest període es van superar les 641 TMA al dia i es va arribar a les 685. De fet, la mitjana diària de principis de la setmana passada va ser de 670, una xifra a la qual caldria afegir les proves del SAAS.



Durant els dies festius, però, van entrar en joc els tests d’antígens. Les dades facilitades reflecteixen que el dia 23 ja es van realitzar 54 proves d’aquest tipus: tres al Prat de la Creu i 51 a l’stoplab mòbil. Aquesta va ser la jornada amb més afluència de gent, ja que el dia 24 se’n van fer 31, per Nadal, 14 i, per Sant Esteve, 3. Així, són 102 les persones que han acudit a l’stoplab a fer-se el test d’antígens durant la primera tanda de celebracions nadalenques. D’altra banda, el total de proves TMA d’aquesta setmana passada supera les 7.697, una xifra que implica una diferència molt significativa respecte a les 2.251 que es van cribrar la setmana anterior.



Ara els efectius tenen la mirada posada a la celebració de Cap d’any i asseguraven que esperen una afluència similar a la d’abans de Nadal, ja que la ciutadania vol que les celebracions siguin segures. El dispositiu del Prat de la Creu es manté obert durant tots els dies de les festes de Nadal per cribrar tothom que ho desitgi.



Dos ingressos nous

Malgrat la davallada de positius, creix la pressió al sistema sanitari amb dos ingressos nous. Actualment hi ha 16 pacients a planta i 3 a l’UCI. A més, el nombre d’aules afectades s’eleva fins a les 27, set de les quals es troben totalment confinades i les altres vint, aïllades parcialment. I n’hi ha 27 més en vigilància passiva. El nombre de persones afectades pel virus des que va esclatar la pandèmia és de 7.821, dels quals 6.964 en la segona onada. Els casos actius, però, se situen als 450.



Cal recordar que avui comença el repartiment del segon autotest d’antígens que es distribueix a la ciutadania amb l'objectiu de celebrar unes festes nadalenques tan segures com sigui possible. Escaldes va anunciar que es distribuiran a la planta baixa del comú de les 8 a les 19 hores fins dimecres, i dijous fins a les 12.