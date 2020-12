Treballadors de la neu residents se senten perjudicats pels ajuts públics

Els pisters socorristes afirmen que s’està prioritzant la contractació d’estrangers

Actualitzada 27/12/2020 a les 06:19

Anna Ribas

Eduard Piera Andorra la Vella

L’Associació de Pisters Socorristes d’Andorra valora que les ajudes del Govern per als treballadors de la neu del país suposen, “sense buscar-ho”, un greuge comparatiu. Així ho van indicar al Diari a través d’un comunicat en el qual destacaven que, per tal de poder optar als ajuts, s’ha de ser resident a Andorra de manera permanent. En aquest context, consideraven que “aquest requisit deixa sense opció tots aquells treballadors que, tenint el compromís de les empreses de treballar, sigui amb contracte, precontracte o bé certificat de compromís, són de temporada i no resideixen al país tot l’any, encara que la majoria repeteix any rere any”.



I denunciaven que aquesta situació “està empenyent les empreses a iniciar els primers contractes, en previsió de l’obertura el 2 de gener, a aquestes persones que no poden optar als ajuts”, és a dir, als professionals estrangers. De manera que els treballadors del país, que encara no s’estan incorporant, estan cobrant el sou mínim. Un fet que els suposa un problema fer la diferència que hi ha entre la prestació i el sou normal, “i més quan el Govern no permet tenir una altra feina per compensar aquest sou base”, apuntaven.



“Ens preocupa la situació d’aquells pisters socorristes que volen treballar en comptes de percebre l’ajut i així arribar a final de mes”, confessaven des de l’entitat. D’altra banda, posaven en relleu que a l’hora de decidir qui s’incorpora ja i qui haurà d’esperar, no es té en compte la formació que té el professional ni el perfil que interessa per desenvolupar correctament la feina. Tanmateix, tampoc es té en compte l’antiguitat del treballador en el sector o l’empresa. Els professionals valoren de manera positiva les ajudes, però els preocupa com s’estan traduint a la pràctica. Amb tot, es mostraven comprensius quant a la “situació d’emergència sanitària i la dificultat que implica la seva gestió”.



El sector de la neu és un dels més perjudicats arran de la pandèmia de coronavirus. El Govern va decidir posposar l’obertura fins al dia 2 de gener però encara no s’ha concretat com es produirà aquesta obertura. L’últim contacte oficial sobre aquesta temàtica va ser dijous dia 24 entre el cap de Govern, Xavier Espot, i representants de les diferents estacions. A hores d’ara, la intenció seria obrir de manera progressiva sempre que la situació epidemiològica ho permeti.