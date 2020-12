Salut detecta 50 casos nous de Covid-19 en les darreres 24 hores

Actualitzada 27/12/2020 a les 06:36

Redacció

Agències Andorra la Vella

El Ministeri de Salut va informar ahir de la detecció de mig centenar de casos nous de Covid-19 en les darreres 24 hores, i s’eleven a 7.806 les persones infectades des que va esclatar la crisi sanitària i a 6.949 els afectats de la segona onada. En aquest sentit, la xifra de casos actius és de 471, un més que ahir, mentre que el nombre de recuperats ja suma 7.252 persones des de l’inici de la pandèmia. Pel que fa a les defuncions, no es va haver de lamentar cap pèrdua en la darrera actualització sanitària i es manté estable en 83.



Quant a la pressió sobre el sistema sanitari, hi ha 17 persones ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, de les quals 14 es troben ingressades a planta i tres a l’UCI. D’aquests, dos nevessiten l’assistència de la ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap resident ingressat. Finalment, respecte a la incidència escolar, nou aules estan sota vigilància activa –tres total i 16 parcial– i 26 en vigilància passiva.



Europa inicia la vacunació

La vacunació contra la Covid-19 començarà avui a Europa amb els padrins i els seus cuidadors a les residències d'ancians, en un moment en el qual la malaltia ja ha afectat l'1% de la població mundial -més de 78 milions d'habitants-, segons xifres de l’OMS. Les vacunes de l'alemanya BioNTech i de l'estatunidenca Pfizer, que ha de mantenir-se a -70 graus, es troben en llocs secrets sota vigilància, llestes perquè comenci la seva administració en geriàtrics, majors de 80 anys i personal sanitari, i després s'ampliï a la resta de la població.



En el cas d’Espanya, un ancià i un treballador de la residència Els Olmos, a Guadalajara, seran avui els primers ciutadans a rebre les primeres dosis de la vacuna, que, previ consentiment, serà administrada a les 9.00 hores del matí per sanitaris pertanyents a l'Hospital General de Guadalajara. El complex dispositiu s'ampliarà a totes les comunitats autònomes fins a completar, durant les pròximes dotze setmanes, la immunització de 2.295.638 persones, i que es prolongarà durant diversos mesos fins a cobrir a tota la població.