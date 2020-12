Restriccions de mobilitat per les nevades de Sant Esteve

Actualitzada 27/12/2020 a les 07:23

Redacció Andorra la Vella

La circulació a la carretera RN22 d’accés a França es va restablir ahir a mig matí després d’estar tancada durant tota la nit a causa de les nevades durant la jornada de Nadal i Sant Esteve. Segons va informar el Departament de Mobilitat, les restriccions continuen per als vehicles superiors a 19 tones. Igualment, els equipaments són necessaris a la CG2- per passar el Port d'Envalira i a la CG3- d’accés a Arcalís per fase groga.



Les nevades van deixar el país cobert de neu, amb especial incidència al nord del territori, on s’han acumulat fins a 32 cm a la Solana. El Servei Meteorològic d’Andorra va constatar ratxes de vent que han arribat a 73 km/h a la Borda Vidal, 61 km/h al Roc de St. Pere, 104 km/h a les Salines o 144 km/h a la Tossa d'Espiolets. Per a avui es preveuen més núvols degut a l'acostament d’una nova borrasca.