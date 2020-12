Permís fictici de residència Un vehicle de la marca Porsche va fer sospitar Hisenda.

Actualitzada 27/12/2020 a les 06:39

Redacció Andorra la Vella

El Tribunal Superior de Balears ha imposat una sanció de 17.600 euros a un empresari de Mallorca que mantenia una ficticia relació amb el Principat. Segons va detallar el Diario de Mallorca, l’empresari disposava d’un habitatge llogat al seu nom, tenia obert un compte bancari en una entitat financera del país i fins i tot tenia un permís de residència, tant per a ell com per a la seva dona. Un currículum amb el qual va intentar escapolir-se de la Justícia després que l’Agència Tributària comencés a resseguir la pista d’un vehicle andorrà que el més proper a les muntanyes que es passejava era per la Serra de Tramuntana.



El cotxe, de la marca Porsche, el va adquirir a Espanya i el va matricular a Andorra per estalviar-se prop de 13.000 euros associats a impostos automobilístics. Tenint en compte la normativa que imposa la matriculació definitiva a tots els vehicles que són utilitzats en territori nacional per a persones que són residents a Espanya, Hisenda va obrir una investigació sobre l’activitat del propietari del vehicle. A partir d’aquí es va destapar que era titular de dues empreses relacionades amb el sector immobiliari, que estava a nom de la societat i no de l’empresari i que la seva filla estava escolaritzada en un centre de Mallorca. Per tot plegat, Hisenda va exigir a l’empresari que abonés els impostos especials per la compra d’un vehicle de luxe, a més d’una sanció de 4.600 euros. Malgrat això, l’empresari va recórrer la decisió als tribunals al·legant que ell havia de pagar els impostos a Andorra i finalment la justícia ha donat la raó a Hisenda.