Els indicis apunten a un foc provocat en una nau d'Escàs

La policia investiga l’incendi, que es va originar en tres focus diferents

Actualitzada 27/12/2020 a les 06:38

Redacció Andorra la Vella

La policia manté oberta la investigació de l’incendi que la nit de Nadal va afectar la propietat d’una empresa constructora a Escàs, a la parròquia de la Massana. El cos d’ordre ha recollit indicis que podria haver estat provocat, amb la qual cosa els fets podrien acabar derivant en detencions. Que les flames s’originessin en tres focus diferenciats fa pensar que hi va haver la intencionalitat de provocar danys a la propietat.



Els fets van succeir de matinada. Els bombers van rebre l’avís a dos quarts de dues del dia 25 i fins al lloc es van desplaçar quatre dotacions del cos de salvament i antiincendis. Les tasques d’extinció es van allargar durant un parell d’hores, segons van detallar des del cos. Les flames van ocasionar danys materials en una nau i hi va haver també quatre vehicles afectats. De fet, i segons van explicar fonts policials, els tres focus del foc van originar-se en tres d’aquests vehicles estacionats al recinte. Aquest és el principal indici que fa pensar en una possible intencionalitat, ja que es pot donar un foc fortuït en un vehicle però és si més no estrany que fossin tres alhora els que comencessin a cremar.



D’altra banda, el cos de bombers també va haver d’intervenir ahir al matí en un petit incendi que es va originar en un restaurant del centre d’Andorra la Vella. Els bombers van ser alertats del succés a dos quarts de nou pels mateixos responsables del negoci, ubicat al carrer mossèn Cinto Verdaguer, i que estaven allà en el moment que s’havia incendiat una fregidora del local. Les flames van provocar danys materials de poca consideració.