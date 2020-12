El govern gal reitera el suport al dret a l'avortament a tot Europa

Es compromet a tenir un fort discurs públic per condemnar la restricció a l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs a la UE

El govern francès s’ha tornat a posicionar a favor de l’accés a l’avortament a tota la Unió Europea i a la resta d’estats del món que no pertany a aquest comunitat. Ho fa en resposta a una pregunta parlamentària, tot i que sense parlar en cap moment de manera directa d’Andorra. El Principat, però, sí que sortia en la qüestió que Mireille Clapot, parlamentària del partit del Copríncep Emmanuel Macron, la República en Marxa, va entrar el passat febrer a l’Assemblea Nacional francesa i que ha estat resposta recentment per la secretària d’Estat a prop del primer ministre, Sophie Cluzel, encarregada de la igualtat entre dones i homes i de la lluita contra la discriminació.



La diputada, després d’assenyalar que “l’accés al dret a l’avortament a França va representar un avanç important en la lluita perquè les dones disposessin del seu cos” i aquest dret “no està àmpliament recollit a la legislació de tots els estats europeus”, recorda que la interrupció voluntària de l’embaràs “està prohibida a Malta i Andorra, prohibida excepte en alguns casos a Polònia o Xipre i severament restringida al Regne Unit o Finlàndia”. I és per això que demana al govern gal quines accions pretén fer França per promoure el dret a l’avortament a tots els estats membres de la Unió Europea.



Drets sexuals i reproductius

Cluzel, en la resposta parlamentària, recorda que “els drets sexuals i reproductius són essencials per a la independència i l’empoderament de les dones, així com per a la consecució de la igualtat entre dones i homes” i que per aconseguir-ho cal “promoure l’accés universal a aquests drets, en particular el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs”. Aquest, afegeix en la contesta a la diputada de la República en Marxa, “és el centre dels compromisos francesos i està totalment en línia amb la diplomàcia feminista del govern”.



La secretària d’Estat recorda que el president de la República, Emmanuel Macron, que “ha convertit la igualtat entre homes i dones en la gran causa del seu mandat de cinc anys”, va assumir “ferms compromisos” en aquesta àrea i va fomentar el desenvolupament d’una estratègia internacional per França per a la igualtat entre dones i homes (2018-2022). “Aquesta eina de direcció es va dissenyar per millorar la situació de les dones a tot el món i coordinar les accions durant els propers cinc anys”, assenyala.



Cluzel matisa que un dels aspectes principals d’aquesta estratègia “és el dret de les dones a disposar del seu cos” i que el pla s’articula amb l’Estratègia sobre la població, els drets sexuals i reproductius i els problemes de salut (2016-2020). Igualment, recorda que durant la 62a Comissió sobre la Condició de la Dona a les Nacions Unides el 2017, França va denunciar, a través de la veu del secretari d’Estat encarregat de la Igualtat entre Dones i Homes i la lluita contra discriminació, “retrocessos al món pel que fa al dret a l’avortament”.



Fòrum sobre la igualtat

França acollirà el Fòrum sobre la Igualtat de les Generacions el juny del 2021, inicialment previst per al 2020). Aquest fòrum és una trobada mundial per a la igualtat entre dones i homes, organitzada per ONU Dones i copresidida per França i Mèxic, en col·laboració amb la societat civil i sota el seu lideratge. Es concretarà en un debat públic internacional per promoure una acció ràpida i la rendició de comptes per a la igualtat entre homes i dones. Es constituiran sis coalicions multiactors que es dividiran en sis temes, un dels quals és l’autonomia corporal i els drets de salut reproductiva i sexual. Aquest fòrum serà “una oportunitat per promoure el dret a l’avortament de les dones a nivell internacional”.



A Europa, insisteix la secretària d’Estat, França va donar suport àmpliament a l’adopció de la nova Estratègia per a la igualtat entre homes i dones 2020-2025 publicada per la UE. A la primera meitat del 2022, recorda Cluzel, França assumirà la presidència del Consell de la UE. “Aquesta presidència serà una oportunitat per augmentar les accions a favor de la lluita pels drets sexuals i reproductius”, indica el govern gal, que afegeix que França es compromet especialment “a tenir un fort discurs públic per condemnar la restricció d’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs a la UE”. L’executiu gal també està convençut que podrà iniciar discussions bilaterals entre França i altres estats membres que poden constituir una potent palanca d’acció.

