Dansaires a ritme electrònic

Sis figures de colors ballant al ritme de la música electrònica van envair ahir l’eix central de la parròquia d’Andorra la Vella.

Actualitzada 27/12/2020 a les 06:14

Anna Ribas Andorra la Vella

La parròquia d’Andorra la Vella va acollir ahir el darrer espectacle itinerant del Poblet de Nadal: Big Dancers. Sis figuretes de colors ballant al ritme de la música electrònica van omplir l’eix comercial, i ho van fer acompanyades de les persones que van sortir a baixar els canelons de Sant Esteve malgrat el fred. Els infants ballaven al ritme de la música i van ser molts els qui van voler immortalitzar el moment amb el seu telèfon mòbil.



La capital va decidir apostar fort per les festes nadalenques a través d’un Poblet de Nadal ampliat amb nòria i atraccions i amb espectacles itinerants. “Donar il·lusió és fonamental aquests dies”, apuntava la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, que afegia que “a Andorra la Vella ens ho mereixíem perquè aquest any ho hem suspès tot, i ja ens tocava una mica d’alegria i il·lusió”.



D’altra banda, tot i que va confessar que “no ha estat el Poblet de Nadal que volíem” per la poca afluència de turisme, valorava que “estem contents d’haver pres la decisió perquè hem portat il·lusió i la gent del país també es mereix aquests espectacles i activitats”.



Tanmateix, va voler destacar que “s’han pres totes les mesures, és a l’aire lliure i això aporta molta seguretat”. A més, cal tenir en compte que avui és el darrer dia de mercat de Nadal, els paradistes de la plaça del Poble tancaran avui les casetes fins a l’any que ve. Tot i això, la nòria, les atraccions i els punts per fer-se selfies seguiran operatius.