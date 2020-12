Andorra Telecom preveu 19 milions pel 'roaming'

Actualitzada 27/12/2020 a les 06:11

EL TRÀFIC D'INTERNET CREIX UN 55% ELS ONZE PRIMERS MESOS DE L'ANY RESPECTE AL 2019

El tràfic d’internet a Andorra ha augmentat un 55,1% durant els onze primers mesos de l’any respecte al mateix període del 2019. Així es desprèn de la darrera nota publicada pel departament d’Estadística, en la qual puntualitzen que aquest increment es desglossa en tres apartats. Quant al tràfic nacional, entre el gener i el novembre hi ha hagut una variació positiva del 98,3%, l’internacional del 36,4% i el d’internet mòbil d’un 27,2%, en comparació a l’any passat.



Pel que fa a les dades acumulades entre el passat mes de novembre i el mateix mes del 2019, el tràfic per internet en gigabytes (GB) se situa en 93,20 milions, una xifra que equival a una variació percentual positiva del 53% respecte al període anterior. En referència al tràfic nacional, ha estat de 35,93 milions de GB, un 38,6% del total i un +100,8% més respecte al mateix període de l’any passat, i quant al tràfic internacional, ha estat de 57,27 milions de GB, un 61,4% del total i un 33,1% més respecte al mateix període de l’any anterior.



En la nota d’Estadística també s’indica que el tràfic per internet en GB durant el mes de novembre es va situar en 8,53 milions de GB, un nombre que reflecteix una variació percentual positiva del 61,2% respecte al mateix mes del 2019. I destaquen que el tràfic per internet mòbil va augmentar en un 28,2% respecte a l’any passat.

La facturació per roaming d’Andorra Telecom el 2020 caurà prop de set milions d’euros respecte a la previsió que havia realitzat, de 26 milions. D’aquesta manera, la parapública preveu acabar l’exercici amb uns ingressos de dinou milions d’euros fruit de l’ús de la telefonia en itinerància, fet que, a més, suposa una caiguda d’onze milions respecte als ingressos que va generar el concepte l’any passat. Els diners que genera el roaming han anat a la baixa els últims anys, però la pandèmia ha suposat un accelerador aquest 2020.Segons van informar des de la companyia telefònica, la reducció es deu a les restriccions de mobilitat imposades al llarg de l’any pels països veïns a causa de la irrupció de la pandèmia del coronavirus. Així, van explicar que malgrat la davallada de la facturació, durant els primers mesos del 2020, abans de la pandèmia, i al juliol i l’agost hi va haver moviment a les fronteres i flux de visitants i turistes, els quals van consumir més dades de les que s’esperaven. Aquest fet va suposar que els ingressos augmentessin i atenuessin la davallada.Tanmateix, des d’Andorra Telecom van matisar que encara estan pendents del que es pugui arribar a generar fins al tancament del desembre, ja que amb l’arribada dels turistes francesos la xifra d’ingressos es podria augmentar. I van puntualitzar que realitzar una previsió per a l’any vinent és complicat perquè es desconeix l’evolució que tindrà el virus. Tot i això, es van mostrar optimistes per l’inici de la vacunació i van manifestar que tan bon punt es reactivi i torni a la normalitat l’activitat turística, la línia de negoci del roaming es recuperarà ràpidament.Els ingressos per roaming van tenir un pic l’any 2016, quan es van facturar uns 49 milions d’euros, però des de llavors han anat baixant progressivament. Un dels motius principals va ser l’abolició de la itinerància entre els països de la Unió Europea, que es va iniciar amb una rebaixa dels preus del servei i que es va implantar definitivament el juny del 2018, amb la gratuïtat a la UE.Aquest fet va provocar que es comencés a establir una sèrie d’acords bilaterals amb operadores estrangeres, també amb l’objectiu que la pèrdua d’aquests ingressos sigui progressiva i s’atenuï el seu impacte en les xifres de negoci de la societat pública. Un dels que van tenir més impacte va ser el que es va arribar amb companyies franceses. La voluntat és que els clients estrangers que usin el telèfon mòbil quan estan al país no paguin tarifes excessives.La companyia ha facturat, entre el 2016 i el 2019, per aquest concepte un total de 150 milions d’euros. Es distribueixen en 49 milions el primer any, 39 al 2017, 32 durant el 2018 i 30 l’any passat.