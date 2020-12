Actualitzada 26/12/2020 a les 06:50

La xifra d’estudiants d’educació superior a Andorra el curs 2019-2020 va ser de 653, un 3,2% superior a la del curs anterior. Per gènere, hi havia gairebé equilibri: 333 homes i 320 dones. Per tram d’edat, la major part d’estudiants estaven en el tram de 17 a 24 anys (50,5%) mentre que el 26,5% tenien entre 25 i 34. La meitat d’estudiants eren d’administració d’empreses i dret.