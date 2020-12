La mort d'un padrí ingressat alça les defuncions a 83

Actualitzada 26/12/2020 a les 06:43

Redacció Andorra la Vella

Un home de 91 anys que es trobava ingressat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell es va convertir dijous en la víctima número 83 registrada al país des de l’inici de la pandèmia, de les quals 30 s’han produït en la segona onada de contagis que va arrencar a mitjan juliol. D’altra banda, el Govern va informar de 30 noves infeccions per SARS-CoV-2 al Principat i la xifra de casos acumulats des de l’inici de la pandèmia fins a l’actualització de dijous va augmentar fins a les 7.699 persones, de les quals 6.842 corresponen a la segona onada. El nombre de malalts va baixar dels 481 als 445, 36 menys que en la darrera actualització sanitària, ja que es van donar 65 altes més. Les persones que havien passat la malaltia eren 7.171.



Quant a la pressió del sistema sanitari, hi havia 15 pacients ingressats, dels quals 13 a planta d’hospitalització i dos a la unitat de cures intensives (UCI), ambdós en una situació d’intubació i ventilació mecànica.



Pel que fa a la incidència del virus a les aules del Principat, hi havia 23 aules amb algun tipus d’aïllament, de les quals 15 estaven totalment confinades i vuit de manera parcial i 59 aules més que es trobaven parcialment confinades.



Cal recordar que el cap de Govern, Xavier Espot, va indicar que “molt probablement” Andorra comptarà amb una primera remesa de 30.000 vacunes de la marca Pfizer abans de final d’any, provinents d’Espanya. “Pot haver-hi una demora de dos o tres dies, però estem perfectament alineats amb els tempos dels països veïns”,va assegurar. El Govern ha demanat 30.000 vacunes als dos països veïns. “Tindrem vacunes per a un percentatge de la població similar al dels països que ens envolten”, va cloure.