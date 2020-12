Estadística preveu un creixement anual del PIB d'un 5% entre el 2021 i el 2023

Actualitzada 26/12/2020 a les 06:29

MÉS EDIFICIS DE NOVA PLANTA

La superfície total autoritzada per a la construcció d’edificis de nova planta durant l’any 2019 va ser de 236.943 metres quadrats, que representen un increment del 166,1% respecte al 2018, segons les dades d’Estadística. Les ajudes públiques a la rehabilitació l’any passat van ascendir a 1,4 milions d’euros repartides en 259 sol·licituds, sent la millora de l’eficiència energètica el tipus d’actuació principal, amb el 71% de l’import atorgat.

MÉS DONES QUE HOMES A LA JUSTÍCIA

L’any passat la justícia comptava amb 42 efectius, entre magistrats, fiscals i batlles, dels quals 22 eren dones i 20, homes. Respecte als magistrats, l’any passat n’hi havia dotze al Tribunal Superior, dos en excedència). A Corts hi havia set magistrats en actiu el 2019. Quant als batlles, n’hi havia onze en actiu, un en excedència i cinc en pràctiques. Els fiscals eren sis, un en excedència.

El producte interior brut (PIB) nominal creixerà a un ritme d’un 5% anual entre el 2021 i el 2023. En canvi, el PIB caurà un 11,8% el 2020. Són les dades fetes públiques pel departament d’Estadística en l’informe relatiu a les previsions macroeconòmiques del període 2020-2023, que assenyalen que l’any vinent el PIB nominal creixerà en un 5,2%, que el 2022 ho farà en un 4,8% i que el 2023 ho farà en un 5,3%.Respecte al PIB real, les previsions d’Estadística són que el 2020 caigui un 12,7%. Es recuperarà en els següents tres exercicis. El 2021 el PIB real creixerà un 4,3%, el 2022 ho farà en un 4,2% i el 2023 ho farà en un 3,7%.El departament, en la nota publicada, matisa que degut a l’actual crisi sanitària les previsions depenen d’actors incerts. Entre ells destaquen la durada de la pandèmia i dels bloquejos necessaris; el distanciament social voluntari, que afectarà la despesa, i la capacitat dels treballadors per aconseguir feina, possiblement en diferents sectors, que pot dificultar la recuperació de l’activitat un cop s’esvaeixi la pandèmia.També assenyala l’impacte dels canvis per reforçar la seguretat en el lloc de treball, com ara els torns de treball esglaonats, la millora de la higiene i la neteja entre torns, i les noves pràctiques del lloc de treball relacionades amb la proximitat del personal a les línies de producció, que poden comportar costos addicionals.Estadística també va publicar dijous dades reals relatives al PIB. Concretament les corresponents al tercer trimestre del 2020. L’obertura que hi va haver a l’estiu i va permetre l’entrada de turistes va suposar que el PIB només caigués un 3,3% respecte al primer trimestre del 2019. Cal recordar que el PIB es va reduir un 3,5% el primer trimestre d’enguany i un 21,6% el segon. La indústria i la construcció van créixer el tercer trimestre un 1,1% i un 3,9%, respectivament, i els serveis i l’agricultura van caure el 4,2% i el 2,4%.Tornant a les previsions, Estadística calcula que la massa salarial caurà un 8,8% el 2020 i creixerà a un ritme del 5% anual fins al 2023. El nombre d’assalariats es reduirà un 2,6% el 2020 i un 0,6% el 2021. El 2022 es preveu que creixi un 0,3% i que l’any següent es mantingui igual.L’índex de preus al consum (IPC) es reduirà un 0,2% enguany i augmentarà un 0,3% el 2021 i un 0,7% el 2022. Les importacions cauran un 3,7% el 2020 i creixeran un 5,3% el 2021, un 7% el 2022 i un 1,8% el 2023.