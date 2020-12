El preu mitjà del lloguer era el 2019 de 607 euros al mes

Actualitzada 26/12/2020 a les 07:16

Gerard del Castillo Andorra la Vella

El preu mitjà del lloguer a Andorra es va situar als 607 euros mensuals l’any passat, segons les dades de l’Enquesta de pressupostos familiars que va publicar dijous Estadística. El departament matisa a la nota que aquesta xifra no vol explicar el preu d’accés a l’habitatge de lloguer, sinó el que paguen de mitjana totes les llars en règim de lloguer del Principat, sense tenir en compte els temps de lloguer de l’habitatge, la seva grandària, el tipus d’habitatge i altres aspectes.



L’enquesta, d’altra banda, posa en relleu que la despesa total efectuada per les llars residents al Principat en béns i serveis destinats al consum final va augmentar el 3,3% el 2019 en relació amb l’any anterior, així com la despesa mitjana per persona, que ho va fer en un 1,4%. El 87,3% de la despesa es va fer al Principat i el 12,7% restant, a l’estranger. En relació amb l’any 2018, la despesa efectuada a l’interior va augmentar el 3,5%, i la seva materialització a l’estranger es va incrementar l’1,7%. No obstant això, la despesa realitzada al Principat en aliments i begudes no alcohòliques va créixer el 2019 un 3,6%, mentre que la que es va fer a l’estranger va augmentar en un 14%.



D’altra banda, les dades corresponents al 2019 indiquen que el nombre mitjà de persones per llar és de 2,26, i ha anat disminuint des de l’any 2015 (2,42). Atenent la seva composició, al Principat predominen les llars unipersonals (30,4%), que s’incrementen cada any, seguides per les llars compostes per parelles sense fills (26%). En canvi les llars amb almenys un menor d’edat (24,5%) disminueixen d’ençà l’any 2015.



El règim de tinença de l’habitatge més habitual és el lloguer (el 63,1%) i un 10% de residents viu en habitatges de propietat parcialment pagada.