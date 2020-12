Actualitzada 26/12/2020 a les 06:49

El Govern ha aprovat l’adjudicació de vehicles i ginys per a la unitat de conservació de carreteres del COEX. La inversió ha fregat els 98.000 euros per a un raspall frontal valorat en 13.900 euros, una camioneta per gairebé 33.000 euros i una fregadora per 23.460 euros. Alhora també s’ha adjudicat el subministrament d’un vehicle 4x4 per 14.450 euros i una pala per treure la neu amb un cost de 13.149 euros.