Tenir un pis buit dos anys es penalitzarà amb un impost

Actualitzada 24/12/2020 a les 06:28

Anna Ribas Andorra la Vella

Els propietaris de pisos que hagin estat buits durant els darrers dos anys hauran de pagar un impost de 5,05 euros per metre quadrat. Així ho indica el nou reglament de Govern, que detalla que els propietaris s’hauran d’inscriure en el registre corresponent entre els mesos de gener i febrer de l’any que ve, ja que l’impost sobre els immobles buits meritarà el 31 de desembre de cada any i es liquidarà el març de l’any següent. Així doncs, el primer cobrament es farà el març del 2022 a través de domiciliació bancària, que serà l’única via per fer el pagament.



El ministre portaveu, Eric Jover, va comentar que l’impost deriva de la Llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges del 2019. I subratllava que l’objectiu “no és recaptatori”, sinó que aquests pisos i cases es posin al mercat per tal de tenir més oferta i que, d’aquesta manera, s’abaixi el preu del lloguer. El reglament també preveu diverses excepcions, com les segones i terceres residències, domicilis fiscals i aquells immobles que estiguin a la venda. Aquest control es farà des del departament de Tributs i Fronteres, tot i que encara s'ha de treballar en els mecanismes d’inspecció per detectar que aquests habitatges realment estiguin buits des de fa dos anys. Tanmateix, Jover va demanar responsabilitat als propietaris.



Un altre element que es va tractar durant el consell de ministres va ser el fet que Govern destinarà 124.114 euros a l’elaboració d’auditories energètiques de tots els edificis calefactats de l’administració, en el marc de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc). El concurs públic ha recaigut en l’empresa BMS Consultoria Estratègica, SAU. D’altra banda, es van aprovar diverses adjudicacions per al subministrament d’eines i programari que s’inclouen en el marc de la transformació digital de l’administració. El total de l’import adjudicat és de 375.899,93 euros que es destinaran a projectes de treball transversal en línia i a la implementació de processos segurs per a tràmits digitals. Les empreses guanyadores són Ibermàtica Andorra i Altia Consultores.



MÉS



EDUCACIÓ

La beca Collège d’Europe, per formar funcionaris

Govern destinarà els 29.027 euros de la beca Collège d’Europe a formar sobre afers europeus personal de l’administració general, concretament, els interlocutors de la negociació de l’acord amb la UE. La convocatòria havia quedat deserta.



GOSSOS

Fins al 2022 per registrar el perfil d'ADN dels animals

Govern ha allargat el termini perquè els propietaris de gossos prèviament identificats amb xip puguin completar la identificació dels seus animals amb el genotipatge, és a dir, el perfil d’ADN. Ara es preveu fins a l’1 de gener del 2022.



INTEGRACIÓ

Llum verd al decret per aDaptar les proves oficials

El Govern va donar llum verd al decret regulador de les mesures específiques per a les proves oficials. Aquest text esdevé el regulador per a aquells alumnes amb necessitats especials que requereixin mesures específiques per fer-les.

