Pintat promou portar al TC la Llei de seguretat pública i sanitat

Pintat promou portar al TC els canvis a la Llei de seguretat pública i sanitat

Actualitzada 24/12/2020 a les 06:30

Adrià Esteban Andorra la Vella

Els partits de l’oposició es van intercanviar els papers en la darrera sessió ordinària del Consell General de l’any i el líder de terceravia, Josep Pintat, va erigir-se com a enfant terrible del Govern mentre que el PS va adoptar la posició de lleialtat que tant reclama l’executiu de coalició en els debats de mesures pandèmiques. En aquest sentit, el dirigent de terceravia va expressar que “hi ha motius per pensar que” la modificació de la Llei de seguretat pública i la Llei general de sanitat pot ésser “inconstitucional”, raó per la qual va considerar que la formació acudirà al Tribunal Constitucional (TC) sempre que pugui comptar amb el suport d’una cinquena part de la cambra. “Demano respectuosament la signatura dels consellers necessaris per poder dur-ho a terme”, va declarar Pintat, qui durant la seva al·locució va assegurar que “es pretén disfressar una llei d’estat d’alarma i d’emergència amb una altra perquè el nom molesta”.



Al seu torn, des de la bancada del PS Judith Salazar va manifestar que “no ens sentim violentats amb les restriccions que proposa aquesta modificació legislativa”, tot i que va deixar la porta oberta a cedir dos consellers a terceravia perquè pugui trametre una demanda al TC. “Si hi ha companys que tenen dubtes raonables, com a mínim, hem de fer la reflexió”, va dir Salazar sobre una qüestió que precisament ja va ser extensament debatuda en comissió amb l’informe jurídic encomanat al catedràtic de Dret Constitucional Enoch Albertí, que va concloure que la modificació dels textos s’adeia a la Constitució.

Per la seva banda, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va garantir que els canvis legislatius “no trepitgen cap dret fonamental”. “No m’hauria tirat a la piscina si no hi hagués hagut aigua”, va afegir. Així mateix, Rossell va argumentar la disconformitat respecte al plantejament de terceravia. “Confon la limitació amb la suspensió d’un dret. Creu que és necessari que s’aprovi l’estat d’alarma perquè la gent hagi de portar mascareta?”, va qüestionar. A més, el president del grup parlamentari de DA, Carles Enseñat, va dir que una declaració de l’estat d’alarma per regular aquests ítems “donaria una imatge estrambòtica en l’àmbit internacional”. Per part de L’A, Eva López va rebutjar “les pràctiques dogmàtiques que posin en perill la nostra economia”, i des de CC Raül Ferré va definir el projecte com a “útil i necessari”.



MESURES



1. FINS A 500 EUROS

Multa per saltar-se el confinament

El text preveu una sanció de 500 euros per saltar-se el confinament imposat per Salut, ja sigui per ser positiu de Covid-19 o contacte d’un malalt, i de 200 euros per no dur la mascareta.



2. AFORAMENT D’ACTIVITATS

Multa per infringir restriccions

El nou redactat preveu multes des dels 200 euros aplicables per participar en activitats lúdiques restringides i de 500 euros en casos d’incompliment de protocols sanitaris en espais públics o superar l’aforament.



3. POLICIA

Més agilitat per obrir expedients

La modificació legal preveu un procediment més àgil que permetrà que quan una patrulla de policia detecti una infracció lleu faci un atestat pel que ha constatat i imposi directament la multa.



4. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Obligatorietat de l'´ús de la mascareta

A través d’aquest text es regularan mesures preventives i de protecció per a la salut pública, com l’obligatorietat de dur la mascareta, i preveu la possibilitat d’aprovar la realització de proves diagnòstiques.