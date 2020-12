Nines i construccions

Els regals per a les festes nadalenques segueixen la mateixa línia que en anys anteriors. Els establiments comercials expliquen el tió i Ses Majestats preveuen entregar milers de joguines i jocs d’entreteniment i educatius als més petits de la família.

Actualitzada 24/12/2020 a les 06:40

Lorena Giménez Andorra la Vella

Tot apunta que aquestes festes de Nadal els infants i joves del país rebran una gran quantitat de regals de la mà del tió i de Ses Majestats el Reis d’Orient. Així ho van afirmar els establiments comercials, els quals indiquen que entre les joguines més sol·licitades es troben diversos jocs educatius, les tradicionals nines i, sobretot, vehicles teledirigits. “Els regals per als nens s’han centrat bàsicament en els cotxes amb comandament a distància, han tingut molt èxit de vendes, i la gent també ha continuat comprant a gran escala les baldufes Bley Bley. Sembla que això mai passi de moda”, manifesten des del centre comercial River de Sant Julià de Lòria.



En la mateixa línia, des de Pyrénées assenyalen que tot i que s’ha anat venent “de tot una mica”, els productes més demanats són els dinosaures, les nines Nancy i els jocs de construcció, com els LEGO i els de fusta. Pel que fa als regals per a nenes, assenyalen que els més sol·licitats són les nines Nancy, les de Frozen i les noves joguines de Las Ratitas, les youtuberes infantils que resideixen al país.



Des del River també exposen que la gent ha demanat moltes nines de la col·lecció Bellie’s i LOL, les nines col·leccionables que estan més de moda. A més, comenten que “Frozen no passa mai de moda i quasi hem esgotat totes les unitats”.



D’altra banda, des de l’establiment Món Imaginari expliquen que les joguines més sol·licitades han estat les cuinetes de fusta i els trencaclosques magnètics. Així, manifesten que “la majoria de productes que tenim a la botiga són educatius i adreçats a tots els gèneres”. En aquest sentit, destaquen l’augment de les vendes de les nines de la col·lecció Lori, “on hi ha des de ballarines fins a hostesses de vol i cambreres, les quals suposen una joguina educativa que mostra a les nenes que no s’han de centrar en l’estereotip de gènere que s’implanta tradicionalment”. També indiquen que han tingut molt èxit els jocs per als més petits de casa, com els de construccions de fusta i els d’aprenentatge infantil.



Quant al volum de vendes, tots els establiments afirmen que la compra de joguines “ha davallat una mica”, per les restriccions de mobilitat a Catalunya, les quals han provocat la inexistència de visitants a Andorra. D’altra banda, es mostren agraïts perquè la població local “tampoc ha pogut sortir d’Andorra”, un fet que ha provocat que “haguessin d’adquirir els seus regals de Nadal aquí i fessin consum local en la mesura que puguin”.