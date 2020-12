L'executiu regula el preu dels tests d'antígens a les farmàcies

L’executiu determina que el marge serà del 30% sobre el cost d’adquisició

Actualitzada 24/12/2020 a les 06:14

Anna Ribas Andorra la Vella

El Govern ha decidit regular el preu de venda dels tests d’antígens per part de les farmàcies. Així doncs, es podran vendre les proves amb un marge del 30% sobre el preu de cost. Amb tot, però, l’executiu no ha fixat un preu per a tots els establiments, ja que hi ha diferències de preu en l’obtenció dels tests. En aquest sentit, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va indicar que “estem lluitant per aconseguir tests per a les farmàcies a un millor preu”. La regulació de preus es fa perquè el Govern considera que “són un element que configura l’estratègia contra la pandèmia i perquè hi hagi la màxima facilitat per a tota la població d’adquirir-los per l’interès per a la salut pública”.



D’altra banda, el ministre va detallar que han rebut una nova remesa de tests i, per tant, els ciutadans en podran obtenir un altre de cara a les festes. Amb tot, el calendari i el procediment per poder recollir-lo dependrà dels comuns. De fet, la capital va aprofitar que ahir era l’últim dia per recollir el primer test per facilitar aquest segon a les persones que s’hi van atansar i així aprofitar el trajecte. La resta d’habitants de la parròquia hi podran anar a partir del dia 28. A hores d’ara, les parròquies han repartit una mitjana del 50% dels tests, sent Sant Julià la més involucrada (58%) i la Massana la menys (39%).



Pel que fa a les dades sanitàries, Benazet va concretar que es van registrar 36 contagis nous que eleven el total de casos fins als 7.769, amb 481 malalts actius, tres més que dimarts. D’altra banda, va explicar que els pròxims dies s’experimentarà un augment de positius “en part falsejat” perquè ha augmentat el nombre de proves diàries arran de la proximitat de les festes de Nadal. Amb tot, la taxa de positivitat de les proves és del 6,1% després d’haver estat al 8% i la rho segueix la tendència a la baixa i se situa a 0,83. Quant a les hospitalitzacions, hi ha 18 persones ingressades: 16 a planta i dues a l’UCI, una de ventilada. A més, hi ha 27 aules en vigilància activa: 10 total i 17 parcial.