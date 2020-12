Entrada d'un 6,5% menys de vehicles durant l'octubre

La xifres registren una davallada del 24,1% durant els deu primers mesos de l'any

Actualitzada 24/12/2020 a les 10:19

Redacció Andorra la Vella

El nombre de vehicles que han entrat al país durant l'octubre d'aquest any ha estat de 315.601, un 6,5% menys que les dades registrades el mateix mes del 2019. Així ho recull el departament d'Estadística, on es destaca que l'accés per la frontera del riu Runer ha estat un 0,3% més que el 2019 mentre que per la francoandorrana ha estat del -18,9%. La davallada del nombre de vehicles que han entrat al país entre gener i octubre, respecte al mateix període del 2019, ha estat d'un -24,1%, ja que per Espanya han entrat un 25,1% menys i un -22,1% per França. Un total de 3.406.325 vehicles han accedit al Principat durant els darrers 12 mesos, un 18,4% menys pel que fa al mateix període l'any anterior, quan van entrar 4.174.261 vehicles.