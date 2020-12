Govern rectifica i deixa gairebé sense contingut el reglament de l''skimo'

El text remet les multes a la Llei d’estacions i deriva la fixació de les normes a les pistes

Actualitzada 24/12/2020 a les 06:37

Redacció Andorra la Vella

El nou reglament que havia de servir per regular l’esquí de muntanya no té pràcticament contingut. El text va ser publicat ahir al BOPA després que el Govern decidís fer marxa enrere i modificar el que s’havia aprovat fa tot just unes setmanes després que el PS interposés un recurs a Sindicatura al·legant que s’estaven envaint competències. Els serveis jurídics de Sindicatura i de l’executiu van treballar conjuntament i van arribar a la conclusió que efectivament el text generava dubtes legals. Davant de la constatació, el Govern va decidir modificar-lo i va aprovar el nou divendres passat en una sessió extraordinària del consell de ministres.



El nou text no preveu les infraccions i les sancions que sí que estaven previstes en el primer document i deriva l’apartat de les multes a la Llei relativa a les estacions d’esquí i les instal·lacions de transport per cable.



L’altra modificació és que el nou reglament renuncia a fixar els drets i deures dels usuaris dels dominis esquiables ja que aquest aspecte serà objecte “d’una regulació independent que formarà part de la Llei relativa a les estacions d’esquí i les instal·lacions de transport de cable”. La polèmica normativa anterior establia múltiples normes sobre l’esquí de muntanya a les pistes com l’obligació de circular pels espais i horaris previstos per l’estació, els sentits de circulació, la prohibició dels gossos, etcètera. Ara seran les estacions les encarregades de fixar les condicions de la pràctica esportiva.



Sobre el nou reglament en va parlar el ministre portaveu, Eric Jover, després que dilluns –quan el text ja havia estat aprovat– assegurés que no s’havia rebut cap comunicació ni oficial ni extraoficial per part de Sindicatura sobre la necessitat de modificar-lo. En aquest sentit, dimecres el ministre va assegurar que divendres “evidentment no disposava de la informació” i va explicar que “el PS va fer arribar els dubtes i el gabinet jurídic ha identificat un parell d’elements que s’havien de corregir, i el Govern ha aprovat i publicat una modificació d’aquest reglament”. Per part del PS, els consellers van preferir no fer declaracions sobre el nou text en espera de rebre l’informe jurídic de Sindicatura. En tot cas, es reserven el dret de fer un nou recurs si la modificació els segueix generant dubtes.