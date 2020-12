Fer cagar el tió des de la cadira

Una cinquantena de persones han assistit a l'espectacle que s'ha celebrat a la plaça Major

Anna Ribas Ordino

La plaça Major d'Ordino s'ha omplert avui amb una cinquantena de persones que no s'han volgut perdre la popular cagada del tió, que enguany ha estat diferent arran de la pandèmia. Un total de 26 infants, acompanyats pels seus familiars i que tenien reserva prèvia, han gaudit amb l'espectacle de la companyia Xip Xap, que també els han repartit els regals del tió, ja que els nens i nenes no es podien moure de la cadira per tal de complir amb les mesures establertes per evitar més contagis. La cònsol menor i consellera de Cultura, Eva Choy, ha explicat que el comú entén que aquest "no és el millor escenari, però voliem garantir fer l'acte com tradicionalment per la il·lusió dels nens".



La parròquia també celebrarà aquesta tarda la cavalcada del Pare Noel, que començarà a l’aparcament del Serrat, recorrerà els pobles i les urbanitzacions i acabarà al nucli antic d'Ordino.