El Govern insisteix a Catalunya

Actualitzada 24/12/2020 a les 06:08

EL TANCAMENT DE LA CERDANYA PROVOCA CUES I CONTROLS PER ENTRAR-HI

BELLVER DE CERDANYA. El tancament perimetral de la Cerdanya decretat per part de la Generalitat de Catalunya dimarts va provocar cues de vehicles a l’entrada de la comarca. Els mossos d’esquadra van efectuar controls a localitats com Martinet i al túnel del Cadí per tal que qui hi accedeixi ho faci per motius laborals, sanitaris o educatius.

El Govern està treballant per continuar les relacions de proximitat amb Catalunya i així evitar “nous malentesos” després del que es va produir sobre la mobilitat per viatjar a Andorra. Així ho va indicar el ministre portaveu, Eric Jover, que va remarcar que l’executiu continua les converses amb la Generalitat “perquè el més ràpid possible es pugui aclarir la situació i que deixin que ens puguin visitar” els ciutadans catalans. Jover també es va referir a les declaracions de dimarts del conseller català d’Interior, que va assegurar que havia estat un error d’Andorra entendre que es permetien els desplaçaments a segones residències i per reserves a hotels des de Catalunya.Jover va assenyalar que “tan sols ens hem de referir a les declaracions públiques de diferents consellers”, i va afegir que “els posicionaments van ser clars, però ara ens toca solucionar aquest malentès”. Tanmateix, va posar en relleu que “hem lluitat molt perquè les condicions sanitàries del país siguin òptimes i aconseguir protocols que aportin seguretat”. “Els països que ens facin confiança tenen garantits la qualitat de servei i el control de la pandèmia al país”, va subratllar. Tanmateix, va destacar que “seguim defensant els interessos dels ciutadans i les empreses”.En aquest sentit, va exposar que dimarts van mantenir una reunió amb el sector turístic, ja que ha estat el principal afectat d’aquest malentès i molts establiments han obert esperant l’arribada de turistes catalans. El ministre va confessar que la prohibició de sortir de Catalunya per al lleure “ha generat dificultats al teixit econòmic”, i que es mantindran més trobades amb el sector “per veure com el podem ajudar perquè es vegi el mínim afectat possible per l’aturada de la mobilitat”.Des de l’òptica parlamentària, el conseller general de DA Carles Enseñat va lamentar que l’empitjorament de la situació epidemiològica a Catalunya, i particularment a la Cerdanya i al Ripollès, hagi motivat que la Generalitat de Catalunya “s’hagi hagut de desdir de les seves paraules”. “Quan nosaltres iniciem una campanya de promoció turística a Catalunya és perquè tenim absolutament la certesa que la cosa era així, si no, no ens hauríem gastat aquests diners”, va argumentar Enseñat, que va distingir “les negociacions polítiques amb diferents consellers de les conclusions sanitàries del Procicat”. Per tot plegat, el dirigent demòcrata va afirmar que “s’ha d’apostar fort cap a França i alhora hem d’atreure la gent de l’Alt Urgell perquè vingui fins al nostre país”.Amb un discurs més crític envers l’executiu, el president del grup parlamentari del PS va retreure la “precipitació” a l’hora d’anunciar “informacions no confirmades”, i va assenyalar directament Jover per haver demanat, durant la tradicional sessió de Sant Tomàs, “aclariments a un decret que feia 48 hores que només tenia una interpretació possible”. “En lloc d’ajudar han generat incomprensió i és lògic que el teixit empresarial demani responsabilitats”, va sostenir. En aquest sentit, el líder del PS va anar més enllà i va assenyalar “la manca d’experiència” del Govern en la diplomàcia exterior com un dels factors claus “per anar a remolc tant del sud com del nord”. “És un dèficit que ve de lluny al nostre país perquè durant molt de temps s’han volgut menystenir temes vinculats a les relacions internacionals i hem arribat a un moment complicat sense una xarxa prou potent de contactes al més alt nivell”, va reflexionar.Des de L’A, Ferran Costa va manifestar que “s’ha comès un greuge comparatiu molt important respecte a d’altres comarques de Catalunya”, i va furgar en la situació de la institució veïna. “La Generalitat es troba en funcions i és públic i notori que hi ha dissensions entre els mateixos membres”, va apuntar Costa.Per la seva banda, el líder de terceravia, Josep Pintat, va reivindicar la necessitat d’acudir a Europa a través de l’acord de cooperació “per no trobar-nos en una situació de tancament com la d’ara”. Al seu torn, des de CC Carles Naudi va verbalitzar el seu enuig.“Sorprèn que s’hagin obert algunes estacions d’esquí catalanes o que s’hagi permès el viatge d’unes comarques a unes altres però que en canvi no puguin anar més enllà de la Farga de Moles. Això no és una actitud per part de la Generalitat de cooperació i lleialtat cap a nosaltres”, va concloure.