El Copríncep apel·la a la solidaritat per superar la pandèmia

Vives posa en relleu la dependència d’Andorra de l’exterior i aposta per diversificar l’economia

El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, apel·la a la solidaritat per fer front a la crisi sanitària i econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus “en benefici de la humanitat avui amenaçada”. Ho va fer durant el discurs de la recepció de Nadal al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell, el qual es va celebrar dimecres amb una mínima representació de les autoritats andorranes. “Requerim una solidaritat encara més forta per lluitar plegats contra el virus”, va dir.



El bisbe també va posar en relleu que la pandèmia ha evidenciat la dependència d’Andorra cap a l’exterior i va apostar per diversificar l’economia