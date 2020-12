El cap de Govern envia la clau mestra al Pare Noel

Espot ha escrit una carta per demanar un bon Nadal a tots els infants i les famílies del país

Actualitzada 24/12/2020 a les 11:32

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, ha compartit un vídeo a les xarxes socials on enviat una carta amb la clau mestra de totes les cases del país al Pare Noel perquè pugui entrar i deixar-hi els regals. Espot destaca que tots els nens i nenes s'han portat molt bé en "un any especialment difícil pel coronavirus" i li ha demanat que tots tingui un bon Nadal. En el text el cap de Govern també subratlla que aquestes festes seran diferents per culpa del virus, però que està convençut que "ben aviat podrem tornar a la normalitat i abraçar molt fort a les persones que més estimem".

#5 Quins regals....?

(24/12/20 13:18)



#4 Fariseisme

(24/12/20 12:56)



#3 como?

(24/12/20 12:52)



#2 spoty

(24/12/20 12:23)



#1 peis peis

(24/12/20 11:52)