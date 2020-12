Canillo demana mig any més per salvar el Palau de Gel

El comú no dona per trencades les negociacions i sol·licita als titulars del terreny una proposta per renovar el lloguer o una de venda

Actualitzada 24/12/2020 a les 06:15

Dolors Moreno Andorra la Vella

El comú de Canillo fa un intent per salvar les negociacions pel Palau de Gel i arribar a un acord amb la família propietària del ter­reny. A poc més d’una setmana perquè s’esgoti el contracte de lloguer i després que el 17 de desembre els propietaris els fessin arribar una carta, a través del saig, reclamant-los el retorn de la finca i les instal·lacions construïdes a partir de l’1 de gener, la corporació els ha demanat sis mesos més de marge. En una carta de contesta el comú els sol·licita que allò que s’ha acceptat pels espais de l’escola bressol (que siguin operatius fins al 30 de juny) sigui extensiu per a tot l’equipament i que en aquest període es torni a la negociació per assolir un acord que permeti que el complex esportiu i sociocultural no es perdi. Demanen, a més, una proposta formal (de lloguer o venda) a la propietat.



El cònsol major de la parròquia, Francesc Camp, ho va explicar en una compareixença telemàtica després de mesos en què s’ha volgut respectar “la confidencialitat de la negociació perquè entenem que és la manera de treballar”. Va exposar que a l’agost la corporació va traslladar a l’altra part una oferta per escrit avenint-se a pagar 88.200 euros de lloguer anual, quatre cops l’arrendament actual, un preu just per a l’administració perquè es va basar en allò que es paga per altres lloguers de terrenys de més de mil metres quadrats. Se sol·licitava, a més, un contracte de 30 anys i una fórmula per amortitzar les inversions que s’hi fessin a raó de dos anys més de lloguer per cada milió gastat amb un topall de 10 anys. Per tant, el contracte es podia estendre als 40.



Camp va assenyalar que no hi ha hagut cap proposta més formal i que al setembre les negociacions ja van passar a ser entre advocats, per voluntat de la propietat, una decisió que va sorprendre perquè fins aleshores “les converses havien estat fluïdes”. La propietat va fer una contraproposta de 300.000 euros anuals i el comú va respondre que era un preu massa alt i que proposava cedir-los l’espai que ara ocupen les escales i la zona enjardinada de l’entrada perquè la poguessin explotar urbanísticament. També reclamava que la propietat especifiqués el termini del contracte. I aquesta va contestar que oferia 10 anys i que acceptava quedar-se el tros de la finca. La nova oferta de la corporació va ser apujar a 100.000 euros però amb un contracte de 30 anys. I finalment la propietat el va rebaixar a 240.000 però mantenint-se en 10 anys.



El cònsol major va afirmar que no poden acceptar 10 anys de contracte perquè “calen moltes inversions” a la instal·lació i amb aquest termini seria impossible amortitzar-les. De fet, ara mateix l’opció de compra és la que “més convenç”, malgrat assegurar que la corporació no ha fet cap oferta formal en aquest sentit. Estan oberts a una “oferta raonable” perquè, va insistir, la línia vermella és no hipotecar les finances futures, més quan patiran l’impacte de la Covid. Camp va destacar l’esforç que suposa el Palau de Gel per a la corporació, que hi ha destinat 3,7 milions els darrers sis anys, i que la inversió que necessitaria de manera imminent serien 2,6 milions “per posar al dia les instal·lacions”.



El cònsol es va mostrar esperançat a poder reconduir la situació tot recordant, a més, que hi ha 28 llocs de treball que depenen de la instal·lació. Camp va apel·lar al compromís “històric” que els propietaris han tingut amb la parròquia.