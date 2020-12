Andbank segueix apostant per facilitar les operacions en línia

Millores en la plataforma operativa per internet, que estrena nova versió

Actualitzada 24/12/2020 a les 06:51

Redacció Andorra la Vella

La nova versió operativa de la plataforma de banca en línia d’Andbank, e-andbank, permet la consulta del patrimoni global de cadascun dels comptes associats, de les posicions i les carteres d’inversió, a més de la gestió activa dels comptes i targetes i el seguiment de l’estat dels préstecs. Aquesta evolució de la banca en línia s’emmarca dins del pla de transformació digital que està desenvolupant el banc amb l’objectiu de fer més eficients els seus processos i oferir un servei cada vegada més àgil i proper als seus clients. Amb la nova versió, Andbank té com a objectiu facilitar les gestions als seus clients perquè puguin operar còmodament des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, sense que s’hagin de desplaçar a l’oficina. En aquest sentit, l’entitat preveu que aquesta tendència tingui continuïtat els pròxims anys i espera que l’ús de l’e-andbank augmenti de manera progressiva.



Pel que fa a l’operativa, una de les principals novetats és que es podran efectuar transferències nacionals i internacionals. A més, es podran realitzar operacions de renda variable i fons d’inversió, així com la consulta de l’estat dels préstecs. A més, s’ha creat una nova bústia de comunicacions i de correspondència perquè l’usuari conegui les novetats, com ara el avisos o notícies corporatius de l’entitat, informació relativa a les novetats fiscals o alertes referents a venciments o terminis. Per a qualsevol gestió que requereixi, el client d’Andbank tindrà la possibilitat d’interactuar via xat amb el seu gestor.