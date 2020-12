Vives reclama més solidaritat per lluitar contra la pandèmia

El Copríncep episcopal ha destacat en la recepció de Nadal la necessitat de diversificar l'economia

Actualitzada 23/12/2020 a les 13:19

Redacció Andorra la Vella

El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha reclamat un esforç més fort de solidaritat per lluitar plegats contra la pandèmia "en benefici d'aquesta humanitat avui amenaçada" en el missatge a la recepció de Nadal que aquest any s'ha celebrat amb una mínima representació d'autoritats per complir les mesures sanitàries. L'assistència s'ha limitat al cap de Govern, Xavier Espot, la síndica general, Roser Suñé, els cònsols i representants de les principals institucions.



Joan-Enric Vives ha apostat per diversificar l'economia d'Andorra i "mirar quin paper podem tenir a l'exterior". El Copríncep ha exposat que la crisi sanitària ha posat de manifest la "nostra dependència cap a l'exterior" i ha afirmat que "així com fins ara hem viscut molt bé dels visitants i turistes" el qual ha aportat i ha de seguir aportant riquesa i benestar al nostre país, ara "hem de mirar endavant i incorporar a la nostra reflexió quin espai podem tenir fora". En aquest sentit, el bisbe ha destacat que en la situació actual és necessari "mirar amb il·lusió i curiositat a l’exterior, que ens pot oferir moltes oportunitats per al país, les seves empreses i la seva gent".



Vives ha assenyalat que el coronavirus ha deixat una realitat "estranya", la qual ens convida a fer una autoreflexió sobre "on som i vers on anem" i ha expressat al seva voluntat perquè d'aquesta crisi tots en sortim més forts i més solidaris. "Confio que aquesta dura prova que avui ens angoixa doni pas a un nou any 2021 de reconstrucció i de noves esperances", ha assenyalat.



Vives ha tingut un record per a les persones que han mort per la Covid-19, per a l'excopríncep Valéry Giscard d'Estaing i per al primer cap de Govern, Òscar Ribas, traspassat fa cinc dies, i ha desitjat el Copríncep Macron que es recuperi aviat dels efectes del virus i

