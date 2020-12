Un tancament previst

Les fortes mesures restrictives que s’estan imposant al Regne Unit i les prohibicions de viatjar no han sorprès els andorrans que resideixen a la Gran Bretanya.

Actualitzada 23/12/2020 a les 06:05

Redacció Andorra la Vella

El cap de setmana va portar les tristes notícies d’una mutació del coronavirus que avançava sense control pel Regne Unit i va provocar que diversos països tanquessin l’espai aeri. No osbtant això, els andorrans que vulguin podran tornar a casa per Nadal. Una situació que no va sorprendre pas Julen Bacou, un andorrà que treballa al sector financer a Londres però que ja fa un mes que teletreballa des d’Andorra. “Ja vèiem a venir el que passaria, perquè les mesures no eren pas tan estrictes com les que s’estaven aplicant a la resta d’Europa. Aquí el que es fa és apostar molt per la llibertat individual, més que per aplicar moltes restriccions”, va explicar el Julen.



La laxitud de les mesures aplicades pel govern anglès és un punt que també va explicar Sergi Molné, que viu i treballa a la capital d’Escòcia, Edimburg. “Vaig viatjar el dia 17, i per sort, va ser abans que tot és descontrolés, perquè en dos dies van canviar totes les mesures i restriccions de cop”, va explicar, per afegir que “Escòcia també ha tancat la frontera amb Anglaterra; les restriccions no només les estan aplicant els països continentals”. A més a més, en Sergi va destacar que “ara el que no sé és si podré tornar; tenia el vol previst per al dia 4, però com que des de l’inici de la pandèmia hem de passar sempre per Londres estic pendent de com quedarà la mobilitat”.



La situació de Belén Orihuela és diferent, que fa 26 anys que és a Anglaterra i que aquest Nadal ja va decidir amb la seva família que no viatjarien. “Va pujar la moral del país amb l’arribada de la vacuna, però això ha durat molt poc.” A més a més, va explicar que “fa només una setmana les autoritats deien que seria un Nadal normal i ara ens trobem tancats. Segur que hi haurà famílies que no hauran pogut fer totes les compres”.