Un pessic del tercer premi de la Grossa cau a Andorra

Una administració de Ripoll va vendre dues sèries del 52.472 a particulars

Actualitzada 23/12/2020 a les 06:35

Anna Ribas Andorra la Vella

El tercer premi de la Grossa de Nadal, amb 500.000 euros la sèrie, va arribar a Andorra de les mans de Marc Rosa. L’exresident i titular de l’administració de loteria El Trébol, a Ripoll, ha tornat a repartir sort al Principat. En un any afectat per la pandèmia, però, els afortunats van ser tots particulars. Així ho va explicar Rosa al Diari, que va concretar que “si toca a Andorra la porto jo, ja ha tocat tres vegades la meva”. I va exposar que normalment ven loteria a la restauració i a hotels però que “tal com està la cosa, se n’ha venut molt poca”. I entre els pocs que va vendre a establiments no es trobava el 52.472.



“Ha estat en l’àmbit particular, com que ja els ha tocat un parell de vegades la meva han decidit tornar a comprar”, va precisar. I és que, segons van detallar els responsables de l’administració, es van enviar dues sèries a Andorra, és a dir, un milió d’euros en premis. Ja és el segon any consecutiu que El Trébol reparteix el tercer premi. A més, el 2012 els va caure el quart premi i el 2011 part d’un cinquè. Així doncs, en nou anys han tingut en quatre ocasions números premiats.



Pel que fa a la resta del sorteig, el primer premi, de quatre milions d’euros la sèrie, va recaure en el 72.897, que es va vendre a Huelva, Reus, Granada, Madrid, Lleó, Pontevedra, Bilbao, Tenerife, Alacant, Càceres, Cadis, Còrdova i Las Palmas. El segon premi, amb 1.250.000 euros, va ser el 6.095. Pel que fa als quarts premis, amb 200.000 euros la sèrie, van ser el 75.981 i el 38.341. Els vuit cinquens premis estaven dotats de 60.000 euros la sèrie.