Pintat afirma que les mesures que planteja només són aplicables en estat d'alarma

Josep Pintat durant la intervenció avui al Consell Josep Pintat durant la intervenció avui al Consell Fernando Galindo

Actualitzada 23/12/2020 a les 16:51

Redacció Andorra la Vella

El president del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintat, ha afirmat aquesta tarda al Consell General que amb la modificació de la Llei de Seguretat Pública i de Sanitat "tenim motius per pensar que això és inconstitucional, per això veiem necessari acudir al TC per portar" el text que proposa l'executiu. Pintat ha manifestat que "la Constitució només preveu una via que és la declaració de l'estat d'alarma i emergència. Incomprensiblement es volen limitar drets fonamentals per la porta del darrere modificant altres lleis"la llei de seguretat pública i sanitat" en referència a les mesures restrictives que planteja la llei per frenar la pandèmia de la Covid-19.



Josep Pintat ha demanat suport als consellers de les altres formacions per arribar a la cinquena part de suports necessaris per acudir al Constitucional.

