Saetde demana que s'anul·li l'adjudicació del refugi del Comapedrosa a Pal-Arinsal

La societat massanenca va aconseguir l'explotació de l'espai el juliol passat

Actualitzada 23/12/2020 a les 11:29

Redacció Andorra la Vella

El Tribunal de Batlles de la secció administrativa ha admès a tràmit la demanda presentada per Saetde, la societat gestora de les pistes de Pas de la Casa-Grau Roig, perquè s'anul·li l'adjudicació de l'explotació del refugi guardat del Comapedrosa a EMAP, la societat de Pal-Arinsal atorgada el 15 de juliol passat, segons publica el BOPA.



Saetde inicia el procés judicial contra la decisió del Govern i la Batllia fa pública la causa amb data 13 de novembre per demanar que totes les persones que tinguin interès en aquest procediment es puguin adherir a la demanda presentada per la societat gestora de les pistes encampadanes.



La societat massanenca gestiona el refugi des de l'estiu i per un període fins al 2022 amb l'objectiu d'oferir activitats complementàries de natura i gastronomia durant la temporada d'estiu.



Saetde gestionava fins ara el refugi guardat de l'Illa però la societat va comunicar al Govern el juny passat que deixava les instal·lacions el 31 de desembre per la pandèmia. El BOPA publica avui la resolució de finalització de la concessió que havia fet a la societat encampadana.