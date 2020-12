Mor un pacient ingressat a l'hospital i les víctimes de la pandèmia ja són 82

Salut diagnostica 31 casos nous de coronavirus en les darreres 24 hores

Actualitzada 23/12/2020 a les 06:04

Redacció Andorra la Vella

Un pacient que es trobava ingressat a planta Covid de l’hospital de Meritxell va morir ahir a la tarda. Fins ara ja són 82 les persones que han perdut la vida arran de la pandèmia de la Covid-19, de les quals 29 han estat en la segona onada, que va començar al juliol. Paral·lelament, el Govern va anunciar ahir 31 nous contagis de coronavirus que eleven el total de persones que s’han infectat a 7.633, de les quals 6.776 han estat en la segona onada. D’altra banda, són 7.073 els pacients que han rebut l’alta des que es va iniciar la pandèmia i, per tant, a hores d’ara el nombre de casos actius és de 478.



Pel que fa a la pressió del sistema sanitari, el nombre de persones ingressades a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell baixa a 15, amb 13 pacients a les habitacions de planta i dues a la unitat de cures intensives. Un dels pacients de l’UCI continua intubat amb ventilació mecànica en una situació que es prorroga ja durant dos mesos i mig, segons va comentar dilluns el ministre de Salut. Joan Martínez Benazet va detallar que es tracta d’un home de 60 anys amb greus afectacions pel virus i que no estava, abans de la infecció, al final de la vida.

En relació amb la incidència del SARS-CoV-2 a les aules del Principat, l’afectació manté actualment set aules totalment confinades, és a dir, amb tots els alumnes a casa, una menys que dilluns. A més, n’hi ha 17 que tenen part dels estudiants aïllats a domicili pels positius que s’han detectat. El Govern també va notificar ahir que hi ha 40 grups de convivència en vigilància passiva que continuen amb l’ensenyament presencial.