La marxa enrere del Govern buida de contingut el reglament de l'skimo

Actualitzada 23/12/2020 a les 10:18

El Govern ha optat per buidar de contingut el reglament que havia de servir per regular l’esquí de muntanya. El nou text, que deroga l’aprovat encara no fa un mes, va ser aprovat divendres passat en una sessió extraordinària del consell de ministres davant dels dubtes legals que havia generat tant en sindicatura com en el Partit Socialdemòcrata.

El reglament, que ha aparegut en l’edició del BOPA d’aquest dimecres, renuncia a fixar els drets i deures dels usuaris dels dominis esquiables ja que aquest aspecte serà objecte “d’una regulació independent que formarà part de la Llei relativa a les estacions d’esquí i les instal·lacions de transport de cable”.

La polèmica normativa anterior establia múltiples normes sobre l’esquí de muntanya a les pistes com l’obligació de circular pels espais i horaris previstos per l’estació, els sentits de circulació, la prohibició dels gossos, etc.

El nou reglament, en canvi, omet aquesta qüestió traslladant la responsabilitat de fixar les condicions de l’skimo o les passejades amb raquetes a les estacions d’esquí, que hauran de disposar d’una normativa específica.

El Govern renuncia igualment a establir en el reglament les multes, remetent-se a les infraccions, responsabilitatst i sancions previstes en la Llei de les estacions d’esquí.