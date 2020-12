Govern treballa per evitar "nous malentesos" amb la Generalitat

Jover assegura que es mantenen contactes per clarificar la situació "i que deixin que ens puguin visitar"

Actualitzada 23/12/2020 a les 15:51

El ministre Portaveu, Eric Jover, ha manifestat que el Govern està treballant per continuar les relacions de proximitat amb Catalunya "i evitar nous malentesos" després del que s'ha produït sobre la mobilitat per viatjar a Andorra. Jover ha remarcat que es continuen les converses amb la Generalitat "perquè el més ràpid possible es pugui clarificar la situació i que deixin que ens puguin visitar" els ciutadans catalans.



Eric Jover s'ha referit després de la reunió de consell de ministres a les declaracions d'anit del conseller català d'Interior que va assegurar que havia estat un error d'Andorra entendre que es permetien els desplaçaments a segones residències i per reserves a hotels des de Catalunya. El ministre Portaveu i de Finances ha assenyalat que l'executiu només es pot remetre ara a aquestes afirmacions "i malauradament hi ha hagut aquest malentès" i ha remarcat que al Principat "hem lluitat molt perquè les condicions sanitàries siguin òptimes i els països que ens facin confiança tenen garantit la qualitat del servei".



Jover ha assenyalat que ahir es va mantenir una reunió amb el sector turístic per parlar de la situació provocada després d'obrir els negocis perquè es permetrien els viatges de lleure des de Catalunya i que finalment no puguin arribar turistes catalans al país aquestes festes. El ministre ha exposat que aquest prohibició per sortir del territori veí "ha generat dificultats al teixit econòmic" i que es mantindran noves trobades "per veure com els podem ajudar perquè es vegin el menys afectats possible per l'aturada de la mobilitat".

