França atenua el cop baix de Catalunya

Espot lamenta que el decret de la Generalitat “no s’adiu amb les declaracions polítiques” dels consellers Calvet i Budó

Actualitzada 23/12/2020 a les 05:57

Adrià Esteban

Lídia Raventós Andorra la Vella

Finalment, si no hi ha cap gir argumental d’última hora Andorra es quedarà sense turisme català durant aquest Nadal. Aquesta és a dia d’avui l’única certesa quant als contactes mantinguts entre el Govern i la Generalitat de Catalunya, sobre els quals ambdues parts coincideixen en la seva intensitat i difereixen en la seva interpretació.



Amb resignació per haver recollit “insuficientment” les aspiracions d’Andorra, el cap de Govern, Xavier Espot, va exposar ahir la seva versió sobre la “discordança” de les dues institucions. “Malauradament hem de constatar que el contingut del decret no s’adiu amb les declaracions polítiques o, en tot cas, amb la demanda legítima i justa que havíem fet perquè no preveu una equiparació entre Andorra i la comarca de l’Alt Urgell, sinó que simplement permet el desplaçament de residents d’una comarca a l’altre”, va manifestar Espot, que va recordar que dins de les relacions “de bon veïnatge” s’ha assistit pacients de l’Alt Urgell amb Covid-19 i s’han practicat més d’un miler de proves TMA als transfronterers. A més, el cap de Govern va incidir que “no hi ha cap raó sanitària o epidemiològica” que justifiqui un risc afegit al turista català que es desplaci al Principat.



Les paraules de Calvet i Budó

Des de l’executiu es va evitar parlar públicament de deslleialtat institucional tot i que sí que es van remetre tant a converses mantingudes en l’esfera privada com a declaracions públiques en les quals es feia referència al fet que l’assimilació d’Andorra amb l’Alt Urgell a una única comarca preveia la mateixa regulació que a la resta del territori català. És el cas del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que la setmana passada en la visita a l’aeroport alturgellenc va afirmar que es permetria l’arribada de turistes al Principat “traspassant comarques, i que en la seva destinació llavors ja actuï aquesta mobilitat comarcal”.



Així mateix, la consellera de presidència, Meritxell Budó, va sostenir en una anterior roda de premsa que el confinament comarcal “es podrà trencar quan una bombolla de convivència es desplaci a una segona residència o a un establiment hoteler”, destacant que en el cas d’Andorra, en haver estat integrat a l’Alt Urgell, “es permetrà la mateixa mobilitat que a la resta de comarques de Catalunya”.



La versió de la Generalitat

No obstant això, des de la Generalitat es va traslladar ahir el mateix missatge que apareix al decret que es va publicar dissabte passat, és a dir, que l’opció de venir a fer turisme a Andorra no és possible. De fet, no tan sols no és possible sinó que, en paraules del conseller d’Interior, Miquel Sàmper, aquesta possibilitat no ha arribat a existir. “No sé d’on ha arribat a sortir aquest error”, va dir Sàmper, que va reiterar que en els contactes “molt profitosos” mantinguts amb el Govern només es va preveure l’assimilació d’Andorra amb l’Alt Urgell “per la interrelació social i econòmica” d’ambdós territoris. En la mateixa línia, Budó va afirmar ahir al matí que “la resolució no es va prendre pensant en el fet que les famílies poguessin anar de vacances Andorra”.



La reacció del sector turístic

La notícia va caure com un gerro d’aigua freda entre els hotelers i els comerciants. La impossibilitat dels residents veïns de poder venir a fer turisme a Andorra ha agafat als sectors “a contrapeu” i asseguren que serà “molt negatiu”. Els hotelers, en veu del director de la UHA, Jordi Pujol, van indicar que el sector “havia agafat amb il·lusió” l’arribada de turistes catalans i molts ja s’estaven preparant i havien reobert les portes i tret el personal dels ERTO. Al seu torn, la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Eix Central, Sònia Yebra, va apuntar que “el sector havia pres decisions per l’arribada de turistes que ara ja no serveixen” i va titllar la situació de “decebedora”.

#1 Perarnau

(23/12/20 06:37)