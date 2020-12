Espot anuncia que les pistes d'esquí podran obrir a partir del 2 de gener

Actualitzada 23/12/2020 a les 06:04

REMESA DE 30.000 VACUNES ABANS DEL 2021

Paral·lelament, el cap de Govern va anunciar ahir que “molt probablement” Andorra comptarà amb una primera remesa de 30.000 vacunes, de la marca Pfizer, abans de final d’any, provinents d’Espanya. “Pot haver-hi una demora de dos o tres dies, però estem perfectament alineats amb els tempos dels països veïns”, va dir Espot. En concret, va detallar que s’ha fet una petició de 30.000 vacunes a França i Espanya, respectivament, ja que se subministrarà en dues dosis. “Tenim la garantia que tindrem vacunes en un percentatge de la població similar o igual al que tindran els països que ens envolten”, va cloure.

L’horitzó per a l’obertura dels dominis esquiables ja té una data ferma sobre la taula: el 2 de gener del 2021. Aquesta és la voluntat que té el cap de Govern, Xavier Espot, qui ahir va comunicar la decisió al primer ministre francès, Jean Castex, en la trobada virtual que van mantenir durant la jornada. “La nostra idea és poder obrir el 2 de gener i això és el que nosaltres hem avançat a la delegació francesa. Ells no ens han precisat cap data i ens han dit que també ho estan valorant amb el sector de les estacions d’esquí”, va afirmar el cap de Govern. A més, va explicar que ambdós estats van adquirir el compromís a l’hora de coordinar els protocols sanitaris per a les estacions d’esquí per tal que “les mesures de prevenció siguin relativament similars”.En qualsevol cas, Espot va advertir que aquesta data es pot veure modificada si la situació epidemiològica pateix un retrocés. “Ja portarem uns dies de festa de Nadal que ens preocupen força i a més estem tenint notícies que no són gaire esperançadores del Regne Unit i que fan creure que podríem tenir un empitjorament dels contagis a conseqüència d’aquesta soca”, va manifestar sobre un raonament compartit per França. De totes maneres, el que Espot va voler deixar clar és que “el compromís de tenir les pistes tancades, com a mínim, fins a principi del mes de gener” ha estat un gest ben acollit per part del país veí del nord. “El primer ministre francès m’ha transmès l’agraïment de França tenint en compte la decisió que va prendre Andorra, fonamentada en motius sanitaris però que també responia a un sentiment de lleialtat cap a França i Europa”, va assegurar.D’altra banda, coincidint amb la presidència de França del Consell Europeu durant el primer semestre del 2022, Espot va mostrar-se esperançat que el suport del país gal permetrà avançar “en els aspectes més polítics” de l’acord d’associació. Igualment, el cap de Govern va asseverar que França “facilitarà els contactes que calguin a Andorra” per tal que tingui accés als mecanismes de liquiditat d’urgència que ofereix el Banc Central Europeu com a prestador d’última instància.