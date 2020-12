Escaldes treu a concurs la concessió de part de l'espai de l'antic Artalroc

Gili indica que són conscients que una universitat virtual voldria instal·lar-se al país i estaria interessada en l’espai

El comú d’Escaldes-Engordany aposta per cedir a un privat una quarta part de les instal·lacions del Centre d’Interpretació de l’Aigua i el Madriu (CIAM), l’antic Artalroc. Així ho van anunciar ahir durant la sessió de consell de comú, en la qual es va aprovar la convocatòria d’un concurs públic per a la concessió de l’ús compartit de les instal·lacions. La cònsol major, Rosa Gili, va manifestar que la voluntat de la corporació és “donar valor afegit” a l’entrada nord de la parròquia, la qual “es troba en un estat de decadència i ha anat perdent la que tenia anys enrere”.



En aquest sentit, va exposar que aquesta possibilitat ve donada “perquè som coneixedors que hi ha una universitat privada virtual que vol tenir presència a Andorra i estaria interessada a utilitzar per al seu benefici part de les instal·lacions”. Gili va comentar que es tracta d’una convocatòria “molt pensada” amb l’objectiu que s’hi postuli algun projecte cultural, educatiu, científic o artístic. A més, va matisar que el projecte va més enllà de la “simple recaptació econòmica del lloguer i el manteniment”, al·legant que la intenció principal és que suposi “un canvi per a la parròquia i per a la zona”.



Per la seva banda, des de l’oposició de demòcrates van assenyalar que la concessió de l’espai podria “hipotecar” el projecte Caldes. Així, el conseller Miquel Aleix va indicar que “seria millor esperar que estigués definit per evitar hipotecar l’espai i les idees que en puguin sorgir”.



Aportació a la CASS

Durant la sessió de comú també es va aprovar l’aportació d’un milió d’euros a la CASS per contribuir al pagament dels ERTO i els autònoms arran de la pandèmia de la Covid-19. Malgrat que els membres de l’oposició van votar favorablement a la donació, Aleix va reiterar que “Escaldes podria haver fet un esforç i ser més solidari amb la donació al Govern”, argumentant que la parròquia és el segon nucli econòmic del país i que els diners que han rebut del Govern a través de les ajudes impulsades per fer front a la crisi “suposen una suma important”.



El cònsol menor, Joaquim Dolsa, va considerar que “es tracta d’un fals debat”, i va recordar que el comú també ha impulsat ajudes per valor de més d’un milió i mig d’euros per a les empreses i les famílies de la parròquia i que no es pot posar en dubte que sigui “insolidari”.



Addenda al conveni amb FEDA

La corporació també va acordar realitzar una addenda al conveni del 2008 entre Escaldes i FEDA, en el qual figurava la cessió del terreny del Prat del Roure per a la construcció d’una estació de producció de calor. Gili va apuntar que els va “esgarrifar” veure que en el conveni anterior s’hipotecava un espai verd de la parròquia i per aquest motiu va sol·licitar a la parapública i al ministeri de Medi Ambient canviar la ubicació del terreny per la situada sota del pont del Copríncep Joan Martí, “on també es podrà subministrar calor a diferents edificis públics, com l’hospital o l’escola”.