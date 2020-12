Encamp aprovarà el 0% de cessió obligatòria per a nous pisos de lloguer

Actualitzada 23/12/2020 a les 06:38

Eduard Piera Andorra la Vella

El comú d’Encamp serà el primer a aprovar que la cessió obligatòria per a les noves construccions que es destinin al lloguer sigui del 0%, tal com van exposar ahir els cònsols de la parròquia, Laura Mas i Jean Michel Rascagneres, durant l’esmorzar telemàtic que van celebrar amb la premsa. A més a més, tal com va indicar Mas, “ja hi ha algun propietari que ens ha manifestat la voluntat que canviaran el projecte en què estaven treballant i els habitatges que construiran seran de lloguer en lloc d’estar destinats a la compravenda”, i s’ha xifrat en uns 60 els pisos nous per llogar que hi podria haver. La mesura es vol aprovar durant la primera sessió del consell al gener.



Durant la trobada, Mas també va exposar que l’administració vol “tirar endavant un concurs d’idees per tal de potenciar tota la zona del llac d’Engolasters i del camí de les Pardines”. Aquest projecte forma part d’una primera fase que ha de cloure amb el telecabina a Engolasters. No obstant això, el cònsol menor va deixar clar que la construcció del giny “ha de ser rendible econòmicament” tant per a l’empresa que la pugui explotar com per al comú.



Mas va fer referència al projecte de pressupostos que s’aprovarà avui, en la sessió d’aquesta tarda, de la qual va comentar que “destinarem una partida important a l’embelliment d’un dels nuclis tradicionals i també de les voravies de diverses urbanitzacions”. Un altre dels reptes que la corporació s’ha marcat per a la propera anualitat és resoldre la situació sobre la concessió del domini esquiable. Tal com va explicar Rascagneres, “estem negociant el rescat amb Saetde”, un procés que encara no està tancat però “hi ha molt bona predisposició”. Un cop fet aquest pas i definida la indemnització a l’adjudicatària, a qui li resten disset anys de concessió, la voluntat del comú és “poder dur a terme durant l’any vinent el concurs”. Rascagneres va indicar que espera “que Saetde s’hi presenti”.