Els pisos que portin dos anys buits hauran de pagar 5 euros per metre quadrat

Les segones residències, domicilis fiscals i habitatges en venda queden exempts del nou reglament

Actualitzada 23/12/2020 a les 15:40

Redacció Andorra la Vella

Els habitatges que a partir de l'1 de gener faci dos anys que estan buits hauran de pagar un impost de 5,05 euros per metre quadrat, segons el nou reglament que el Govern ha aprovat avui durant el consell de ministres. El titular portaveu, Eric Jover, ha detallat que l'objectiu "no és recaptatori" sinó que aquests pisos i cases es posin al mercat per tal de tenir més demanda i que els propietaris podran inscriure'ls en el registre fins dos mesos després de l'1 de gener. El Govern revisarà aquest registre el 31 de desembre de 2021 i la liquidació corresponent s'efectuarà el 31 de març de 2022 a través de domiciliació bancària, que serà l'única via per fer el pagament.



El reglament també contempla diverses excepcions com les segones i terceres residències, domicilis fiscals i aquells immobles que estiguin a la venda. Aquest control es farà des del departament de Tributs i Fronteres, tot i que encara s'ha de treballar en els mecanismes d'inspecció per a detectar que aquests habitatges realment estiguin buits des de fa dos anys. En aquest sentit, Jover ha demanat responsabilitat als propietaris.

#4 Andorrà

(23/12/20 16:25)



#3 Mes impostos, mes funcionaris

(23/12/20 15:56)



#2 propietari

(23/12/20 15:52)



#1 Xiki

(23/12/20 15:48)