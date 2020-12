Els bars acusen Govern de no voler atendre les seves demandes

La Unió de Bars anuncia que s'afegirà a les mobilitzacions que es convoquin per la situació del sector

Actualitzada 23/12/2020 a les 12:22

Redacció Andorra la Vella

La Unió de Bars està molesta amb l'atenció que està rebent del Govern. L'associació assegura que des de la primera reunió amb el ministre Jordi Gallardo ha estat impossible concertar una altra trobada amb cap responsable del ministeri d'Economia "i en conseqüència hem desistit d'intentar-ho més, ja que considerem que no se'ns vol tenir en compte i que no hi ha cap interès per la seva part en atendre les nostres demandes", segons han fet públic a les xarxes.



L'associació creada per representar bars, restaurants, cafeteries i granges arran del tancament dels establiments per evitar la propagació de la Covid-19 anuncia que participarà en les mobilitzacions que es puguin convocar per reclamar ajudes al sector. La Unió de Bars precisa que no va participar en la protesta anterior perquè estaven en converses amb l'executiu i consideraven que no era el moment adequat però que ara "sense ser qui promogui cap acció, donarà el seu suport a qualsevol tipus de mobilització popular en el cas que aquesta es produís, com a mostra de suport al nostre col·lectiu". El col·lectiu recorda que no pot impulsar cap protesta perque` no té l'entitat econòmica, ni logística, ni de cap tipus d'assegurança de responsabilitat civil per promoure o convocar cap manifestació o protesta pública però que això no impedeix que "col·labori o participi com un més en el cas que es produís".



El grup d'empresaris remarca que porta dos mesos lluitant per revertir mesures restrictives per la pandèmia que consideren desproporcionades i poc justificades i que han aconseguit tenir una comissió setmanal amb Salut i Indústria que ha donat "uns resultats que podríem considerar, com a mínim, adequats i beneficiosos per al nostre sector".

