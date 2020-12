El Govern cedeix tres terrenys al comú de Sant Julià de Lòria

La corporació laurediana crearà un “parc de reflexió i repòs” al costat del riu

Actualitzada 23/12/2020 a les 06:43

Adrià Esteban Sant Julià de Lòria

El conveni de col·laboració que van rubricar ahir el Govern i el comú de Sant Julià permetrà a la corporació laurediana comptar amb tres terrenys cedits de “manera indefinida i gratuïta” per l’executiu perquè esdevinguin d’ús públic, tal com va manifestar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres. La parcel·la amb major dimensió, de 1.414,94 metres quadrats, servirà per crear “un parc de reflexió i repòs” al costat del riu, segons va anunciar ahir el cònsol, Josep Majoral. Aquesta “zona verda” estarà situada a la traça del vial entre el pont que hi ha sobre el riu Valira a l’altura del carrer Isidre Valls i el futur túnel de Rocafort. “No serà el Central Park, però serà un espai de benestar que millorarà la qualitat de vida dels ciutadans”, va exclamar.



Així mateix, Majoral va explicar que també disposaran d’una superfície de 199 metres quadrats i una altra de 510 sota els viaductes de la boca nord del túnel de la Tàpia perquè es pugui condicionar un espai de magatzems comunals “a l’aire lliure”, una mancança de la corporació arran de la problemàtica amb l’immoble situat a la zona de la Portalada. En darrer lloc, el comú pretén, de forma provisional, construir un pipican i una zona de contenidors al terreny de 188,49 metres quadrats que queda comprès entre el riu Gran Valira, el camí de la Moixella i la rotonda que connecta la desviació amb la CG-1 i la CS de Fontaneda. “Es tracta d’inversions mínimes econòmicament parlant però grans a nivell de reclamacions “, va dir Majoral. I Tor­res va destacar que el conveni és fruit de “la feina que busca el Govern amb totes les institucions”.

