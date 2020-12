Els vehicles s'han acumulat aquest matí després que la Generalitat decidís anit tancar perimetralment la comarca

Cues per entrar a la Cerdanya Les cues de cotxes per entrar a la Cerdanya Cynthia Sans

Actualitzada 23/12/2020 a les 14:32

Redacció Andorra la Vella

Les cues de vehicles s'han acumulat aquest matí a l'entrada de la Cerdanya, després que ahir al vespre la Generalitat decidís aplicar el tancament perimetral en aquesta comarca i la del Ripollès. Els mossos d'esquadra han efectuat controls a localitats com Martinet i al túnel del Cadí per evitar que les persones que intentin accedir-hi només ho facin per motius laborals, sanitaris o educatius.

#5 Pepe

(23/12/20 16:08)



#4 Feina de futur...

(23/12/20 15:52)



#3 Pep

(23/12/20 15:46)



#2 Miquel

(23/12/20 15:05)



#1 Pepe

(23/12/20 14:46)